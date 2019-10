Fiorentina, Ribery spintona guardalinee: rischia maxi squalifica

Potrebbe costare caro alla Fiorentina il brutto gesto di Franck Ribery al termine della sfida di domenica con la Lazio, vinta 2-1 dai biancocelesti. Subito dopo il triplice fischio, il centrocampista viola è andato a muso duro contro uno dei guardalinee. Prima ha protestato in modo vivace, poi ha perso la testa arrivando a spintonarlo. Successivamente, la Lega di Serie A ha annunciato l'espulsione dell'esterno viola che, in base a cosa ha scritto l'arbitro nel suo referto, rischia una lunga squalifica.

Il posticipo della nona giornata di Serie A, giocato allo stadio "Franchi" di Firenze, non è stato dei più tranquilli. Il risultato finale, che ha premiato la Lazio grazie ai gol di Correa e Immobile nel finale (inframezzati dal temporaneo pareggio di Chiesa), è stato macchiato dalla discutibile direzione di gara dell'arbitro Guida. La rete di Immobile, infatti, è nata da un'azione individuale di Lukaku viziata da un contatto più che dubbio con il viola Sottil. " Perchè il Var non è andato a rivedere l'episodio? ", il commento a fine partita dell'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella. " Forse ci poteva stare un rigore per la Lazio prima, forse ce n'era un altro su Ribery ma non capisco perchè non sia andato a vedere un episodio decisivo ", la pacata - ma ferma - protesta del tecnico viola.

In effetti, l'arbitraggio di Guida non ha convinto nessuno. Infatti, oltre all'episodio citato da Montella, all'appello mancano due rigori, uno per parte, quello per la Fiorentina per un intervento scomposto su Ribery, poi sostituito a un quarto d'ora dalla fine da Boateng. Proprio il francese, a fine gara, si è avvicinato a uno dei due guardalinee chiedendogli conto del penalty negato, tirandogli spintone che non è sfuggito alle telecamere di Sky e che finirà al vaglio del giudice sportivo. Concreta l'ipotesi di una maxi squalifica.