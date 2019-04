Fognini campione a Montecarlo nonostante i guai fisici: "Grazie all'equipe medica"

Fabio Fognini ha coronato il suo più grande sogno all'età di quasi 32 anni: vincere per la prima volta un Master 1000 in carriera. Il tennista di Sanremo ha portato a casa il torneo di Montecarlo battendo in finale il serbo Dusan Lajovic, sconfitto per 6-3, 6-4. L'ultimo italiano a trionfare nel prestigioso torneo monegasco fu Nicola Pietrangeli nel 1968, mentre l’ultimo finalista del torneo era stato il coach di Fognini, Corrado Barazzutti, nel 1977.

Fognini ha anche trovato il tempo di fare i complimenti al suo avvversario che era arrivato in finale battendo l'azzurro Sonego ai quarti di finale e il russo Medvedev in semifinale: "A Dusan voglio dire bravo, è una prima finale ed è sempre dura, ma hai un grande team e il tuo allenatore mi conosce bene, per te è stata una settimana incredibile, continua a lavorare così e molto presto sarà il tuo momento".