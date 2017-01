Fognini, ko al primo turno a Sidney: rompe la racchetta e litiga con l'arbitro

Fabio Fognini non si smentisce mai e come al solito si conferma genio e sregolatezza. Il tennista 29enne di Sanremo ha perso al primo turno del torneo di Sidney contro il tedesco Kohlschreiber con un doppio 6-4 in un'ora e 21 minuti di gioco. Il match è stato divertente e molto equilibrato ma il nostro numero 2 delle classifiche ATP, anche questa volta ha perso la testa, ha spaccato una racchetta e se l'è presa con il giudice di sedia.

Non inizia dunque nel migliore dei modi il 2017 di Fognini che continua a mostrare di avere tutte le carte in regola per poter fare il definitivo salto di qualità ma che non riesce mai a trovare quella stabilità dal punto di vista emotivo. Se per il tennista ligure Sidney è stata amara, per Paolo Lorenzi, il nostro numero uno italiano e numero 41 delle classifiche ATP, accede al secondo turno eliminando il sempre ostico Florian Mayer con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6 dopo una battaglia lunga la bellezza di 2 ore e 32 minuti.