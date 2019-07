Silverstone, Bottas in pole davanti a Hamilton. Terzo Leclerc, male Vettel

La Mercedes continua ad essere inarrestabile e dimostra ancora una volta la sua forza. Valterri Bottas e Lewis Hamilton, infatti, hanno dominato le qualifiche del gran premio di Silverstone prendensosi la prima fila. Il campione del mondo inglese, però, si è dovuto inchinare al collega finlandese che si è preso la pole position chiudendo con il tempo di 1:25:093, con sei millesimi di vantaggio su Hamiton e 79 centesimi sull'ottimo Charles Leclerc che sta dimostrando gran premio dopo gran premio di essere un pilota promettente e pronto per affermarsi in Ferrari.

Quarto posto per la Red Bull di Max Verstappen, quinto posto per il francese Gasly, sesto posto per Sebastian Vettel che ha accusato un distacco abissale dalla vetta con quasi sette decimi di distacco. Settimo posto per Ricciardo, ottavo Norris, nono Albon e decimo il tedesco Nico Hulkenberg. La Ferrari domani in gara dovrà tentare un'inversione di marcia per contrastare lo strapotere Mercedes che ha però tutte le intenzioni di vincere nel gran premio di casa. Hamilton, però, dovrà stare attento al suo compagno di scuderia Bottas che ha tutte le intenzioni di vincere rovinando così la festa al collega inglese. Sembra lontano l'anno passato quando fu Vettel, a sorpresa, a vincere in casa della Frecce d'Argento: oggi gli scenari sono cambiati e la stagione rischia di chiudersi amaramente ed anzitempo per la Ferrari.