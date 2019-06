Formula Uno, doppietta Mercedes in Francia. Terzo Leclerc, quinto Vettel

Ennesima doppietta Mercedes in questo 2019 nero per la Ferrari che deve ancora una volta inchinarsi allo strapotere delle frecce d'argento. Il solito Lewis Hamilton dopo aver conquistato la pole position nella giornata di ieri ha vinto anche la gara nel gran premio di Francia a Le Castellet chiudendo con oltre diciotto secondi di vantaggio sul collega Valterri Bottas che si è preso così la seconda piazza davanti all'ottimo Charles Leclerc che ha chiuso a nove decimi dal finlandese. Quarto posto per la Red Bull di Max Verstappen staccato di oltre trenta secondi, quinto Sebastian Vettel autore di una mini rimonta dato che partiva dalla settima posizione.

Il tedesco tra l'altro è stato anche autore del giro più veloce e guadagna dunque un punto in più in classifica piloti. Sesto Carlos Sainz, settimo Daniel Ricciardo, ottavo Kimi Raikkonen, nono Nico Hulkenberg, decimo Norris. Hmilton si porta dunque a quota 187 punti a più 36 punti su Valterri Bottas, terzo posto per Sebastian Vettel, quarto Max Verstappen, quinto Charles Leclerc. Nella classifica generale, invece, la Ferrari è ora staccata di quasi 150 punti, un'infinità rispetto alle Mercedes. Il prossimo gran premio si correrà domenica 30 giugno in Austria con la casa di Maranello che dovrà vincere per dare un segnale definitivo ad una stagione davvero difficile.