Formula Uno, ennesima doppietta Mercedes con Hamilton-Bottas. Disastro Vettel

Lewis Hamilton inarrestabile nel gran premio di casa, in Inghilterra, a Silverstone. Il 34enne campione del mondo in carica ha vinto in scioltezza davanti al compagno di squadra Valterri Bottas, terzo posto per l'ottimo Charles Leclerc che ha dato ancora una volta dimostrazione di essere un pilota di alto livello. Quarto posto per la Red Bull di Gasly che si è messo alle spalle il compagno di squadra Max Verstappen, sfortunato protagonista, senza colpe, del tamponamento al giro 37 con Sebastian Vettel che ha chiuso tristemente al 15esimo posto disputando una gara piena di errori.

E pensare che solo un anno fa a Silvestrone fu Vettel a vincere facendosi beffe delle due Mercedes e dichiarando al team radio: "Ma che bello vincere in casa loro". Hamilton e il suo compagno di squadra Bottas hanno invece dato dimostrazione di superiorità sia a livello individuale per quanto riguarda i piloti, sia per quanto concerne la monoposto. Con questo successo l'inglese sale a quota 222 punti a più 38 su compagno di scuderia, fermo a 184. Terzo posto per Verstappen fermo a quota 136, quarto Vettel a 123: a 99 punti di distacco dal suo acerrimo rivale Hamilton e con soli tre punti in più rispetto al compagno di squadra Leclerc. Il prossimo appuntamento tra due settimane in Germania ad Hockenheim: vedremo se Vettel, in casa sua, riuscirà da dare segnali di risveglio sia suoi che della Ferrari.