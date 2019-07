Formula Uno, Hamilton in pole ad Hockenheim. Disastro Ferrari

Il 2019 della Ferrari sta prendendo una brutta piega rispetto alle aspettative e agli entusiasmi iniziali. Sebastian Vettel e Charles Leclerc, infatti, per problemi tecnici, rispettivamente nel Q1 e nel Q3, partiranno dall'ultima e dalla decima posizione rendendo così vano il grande lavoro fatto nelle prove libere di ieri. Il tedesco ha lamentato un problema tecnico durante il giro di lancio al Q1 con Hockenheim che si dimostra ancora una volta amara per l'ex Red Bull che non ha nemmeno effettuato un tentativo. Stessa sorte per il suo compagno di scuderia Leclerc che al Q3 non ha potuto completare il giro veloce ed è stato costretto al "ritiro": per entrambe le vetture un problema alle power unit.

Ad approfittare di questo brutto momento per la Ferrari ci ha pensato la solida Mercedes di Lewis Hamilton che si è preso l'ennesima pole della stagione e della carriera davanti al giovane collega della Red Bull Max Verstappen, terza posizione per l'altra freccia d'argento di Valterri Bottas, quarto il francese Gasly, quinto l'ottimo Kimi Raikkonen, sesto Romain Grosjean, settimo Carlos Sainz, ottavo Sergio Perez, nono posto per Hulkenberg che si partirà al fianco di Charles Leclerc decimo. Domani in gara sarà molto dura rimontare per la Ferrari che sta vedendo, per l'ennesimo anno consecutivo, uno strapotere Mercedes davvero incontrastato. Di questo passo le Frecce d'argento rischiano di vincere classifica piloti e costruttori con tanti gran premi di anticipo.

