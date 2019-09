Formula Uno, Leclerc in pole position a Singapore. Terzo Vettel

La Ferrari conferma quanto di buono fatto vedere negli ultimi due gran premi e ancora una volta è Charles Leclerc a prendersi la scena conquistando la pole position a Singapore, la terza consecutiva, con un tempo davvero da urlo: 1:36.217 dando quasi due decimi a Lewis Hamilton, secondo con la sua Mercedes, che con un colpo di coda nel finale ha strappato la prima fila a un fantastico Sebastian Vettel che ha risposto con i denti alle critiche subite tra Spa e Monza con una qualifica in cui avrebbe meritato sicuramente di più.

Il tedesco aveva fatto fermare il cronometro su un grandissimo tempo ma il suo compagno di squadra ha fatto ancora meglio. Charles Leclerc si conferma ancora una volta in una forma strepitosa ma anche la Ferrari ha apportato dei correttivi importanti in questi ultimi gran premi che sembrano un buo viatico per questo finale di stagione e magari anche per la prossima. Quinta pole stagionale per il monegasco che ora punta al record di Felipe Massa che nel 2006 fece pià di cinque pole. Quarto posto per Max Verstappen, quinto Valterri Bottas, un po' in ombra, sesto posto per Albon, settimo Sainz, ottavo Ricciardo, nono Hulkenberg e decimo Norris.

Leclerc al termine delle qualifiche ha commentato così l'ennesima pole stagionale, la quinta, ottenuta a nemmeno 22 anni che compirà il prossimo 16 ottobre: "Sono felice, è stato un ottimo giro e fare la pole position è qualcosa di incredibile. Grazie al team per il gran lavoro fatto. Abbiamo portato dei pezzi nuovi che hanno lavorato nel modo giusto, ieri non mi sentivo a mio agio in macchina ma ho lavorato sodo e questo ha pagato".

