Formula Uno, Leclerc vince a Monza. La Ferrari trionfa dopo 9 anni

Charles Leclerc, dopo Spa Francorchamps di settimana scorsa, vince un altro gran premio, il secondo della sua carriera, e lo fa con autorità a Monza. Il pilota monegasco si è messo alle spalle le due Mercedes di Valterri Bottas e Lewis Hamilton al termine di una battaglia di nervi vinta dall'ex Sauber nei confronti del pilota inglese che al giro 42, logorato e innervosito dalla bravura del monegasco, è andato lungo alla chicane perdendo la seconda posizione in favore del collega finlandese che ha chiuso la gara sul secondo gradino del podio. Male, malissimo Sebastian Vettel che a inizio gara, al sesto giro, è andato lungo sulla sabbia e nel rientrare è andato addosso a Stroll: per questa ragione il tedesco ha compromesso la sua gara dovendo rientrare ai box e prendendo dieci secondi di penalità per la manovra azzardata che ha mandato fuori pista il pilota della Racing Point.

Leclerc, ancora una volta, a soli 21 anni ha dimostrato di avere carattere da inizio a fine gara con due piccole sbavature: la prima al giro 23 quando ha tenuto la posizione in maniera ruvida mandando leggermente "fuori pista" Hamilton, e che gli ha fatto prendere una bandiera bianco-nera, una sorta di cartellino arancione. La seconda quando è andato lungo al giro 35 riuscendo però a tenere la posizione sul 34enne inglese della Mercedes. Quarto posto per la Red Bull di Daniel Ricciardo, quinto Hulkenberg con la sua Reanult, sesto Albon con la Toro Rosso, settimo Perez con la Racing Point. Ottavo l'anonimo Max Verstappen con la sua Red Bull, nono e punti l'italiano Giovinazzi, decimo Lando Norris.

YEEEESSSS! TWO IN A ROW GRANDE CHARLES!



CHARLES LECLERC VINCE IL GRAN PREMIO D'ITALIA @Charles_Leclerc takes the #ItalianGP flag!#essereFerrari pic.twitter.com/2GMaiElDiL — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 8, 2019

Questo gran premio di Monza è stato davvero emozionate e ricco di colpi di scena dall'inizio alla fine con la Ferrari che ha mostrato segnali di ripresa incoraggianti e con Leclerc che si sta dimostrando un pilota di livello assoluto. Con questo successo del 21enne monegasco la Ferrari torna a vincere il gran premio di casa nove anni dopo l'ultima volta quando fu Fernando Alonso a vincere la gara dopo aver ottenuto anche la pole position il giorno prima, proprio come Leclerc. Peccato per Vettel che ha compromesso la sua gara al sesto giro con una manovra azzardata, forse perché infastidito dalle qualifiche di ieri quando non è riuscito a completare, come altri piloti, l'ultimo tentativo per cercare di migliorare la sua posizione.

Leclerc a fine gara si è detto felice per la vittoria ottenuta nel gp di casa: “Grazie, che gara, non sono mai stato così stanco, difficilissima, ci tenevo per il team e i tifosi, vincere qui è un sogno, lo era già stato a Spa, ma per le emozioni questa ne vale 10 di più, non ho parole. La Mercedes? Ho fatto un po’ di errori che dovrò evitare in futuro, ma per fortuna non hanno compromesso la vittoria” . Il giro veloce è stato messo a segno da Lewis Hamilton che nel finale ha sverniciato tutti i rivali. Con questo successo Leclerc si porta a quota 182 punti, a meno 101 punti dal pilota inglese della Mercedes primo a quota 283 punti. Secondo posto per Bottas staccato di 62 punti dal collega, terzo posto per Verstappen fermo a quota 185, a più tre su Leclerc. Vettel è quinto in classifica iridata a quot 169 punti, a meno 114 da Hamilton.

