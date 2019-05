Formula Uno, Mercedes insaziabile: Hamilton vince davanti a Bottas

Ennesima doppietta Mercedes, ennesimo dominio delle Frecce d'Argento in questo 2019, invece, nero per la Ferrari. Lewis Hamilton ha vinto il gran premio di Spagna, ha conquistato la terza vittoria stagionale davanti al compagno di scuderia Valterri Bottas e si riprende pure la vetta della classifica mondiale con sette punti di vantaggio proprio sul finlandese che è stato letteralmente asfaltato dal 34enne inglese. Sul gradino più basso del podio si è posizionato il pilota della Red Bull Max Verstappen, quarto Sebastian Vettel, quinto Charles Leclerc.

Notte fonda, dunque, per la casa di Maranello che sta assistendo impotente a questo dominio incontrastato e senza possibilità di cambiare la situazione, ad ora. Il dominio dei rivali storici della Mercedes stanno mettendo a nudo tutte le fragilità della rossa che non riesce minimamente reagire e anzi, sembra quasi che né Binotto né il suo team abbiano idee per venirne fuori in tempi celeri. Purtroppo per la Ferrari questo fine settimana di Barcellona ha confermato la grande differenza tra le due scuderie con le Frecce d'Argento che stanno già creando un solco pesante in classifica costruttori e piloti con Vettel che è - 48 da Hamilton e con Leclerc a - 55 dal fuoriclasse inglese della Mercedes che punta con decisione al sesto titolo mondiale nella sua carriera.