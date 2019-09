Formula Uno, Monza: Leclerc in pole. Ultimo tentativo sotto investigazione

La Ferrari di Charles Leclerc si è presa la pole position nelle qualifiche del gran premio di Monza. Il pilota monegasco ha fatto registrare il tempo di 1:19.307 mettendosi alle spalle le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valterri Bottas, quarto posto per l'altro ferrarista Sebastian Vettel che ha accusato un ritardo di oltre un decimo e mezzo dal compagno di scuderia monegasco che ha conquistato la quarta pole position in carriera. L'ultimo tentativo del Q3, però, è finito sotto investigazione da parte della direzione gara dato che tutte e dieci le monoposto sono scese in pista per tentare l'ultimo giro veloce a 2 minuti circa dalla fine del Q3 ma solo Sainz e Leclerc sono riusciti a non prendere la bandiera a scacchi per tentare di migliorare il proprio tempo.

Un ultimo tentativo, dunque, da parte di tutte le altre vetture non è stato possibile per l'eccessivo traffico e lentezza da parte di qualcuno che ha fatto da tappo facendo prendere a quasi tutti la bandiera a scacchi. La pole di Leclerc non dovrebbe essere in pericolo ma gli altri piloti non possono dormire sogni tranquilli con la direzione gara che dovrà ora individuare il "responsabile" o i "responsabili" che hanno rallentato tutto il gruppo. Il Q3 è stato condizionato anche dall'incidente di Kimi Raikkonen che ha costretto la direzione gara ad esporre la bandiera rossa bloccando così le qualifiche. A completare la top ten il quinto posto di Ricciardo, il sesto di Hulkenberg, il settimo di Sainz, l'ottavo di Albon, il nono di Stroll e il decimo di Raikkonen.

Il pubblico di Monza è stato parzialmente deluso dal fatto che non ci sia stato l'ultimo tentativo e ora sette vetture su dieci, tolte quelle di Sainz e Leclerc che hanno evitato la bandiera a scacchi e Raikkonen che era andato a muro, rischiano una penalizzazione da parte della direzione di gara che si pronuncerà nelle prossime ore e che potrebbe stravolgere la griglia di partenza di domani se riscontrasse anomalie e irregolarità nei tempi. Leclerc, al termine della qualifica, si è detto felice per la pole conquistata: "Sono felice per la pole position ma è un peccato che alla fine sia successo quel casino. Credo sia un vero onore aver ottenuto questa pole e speriamo domani di far bene in gara". Nota a margine: Leclerc ha corso con una scritta sul volante: "Rip Tonio" in onore del suo amico Anthoine Hubert, morto settimana scorsa a Spa in Formula 2.

