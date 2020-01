Formula Uno, le novità del 2020: le vetture avranno colori più opachi

La Formula Uno cambia colore, dalla prossima stagione infatti le monoposto utilizzeranno vernici più opache per migliorare le performance in pista.

Mancano ancora poco meno di tre mesi dall'inizio del Mondiale 2020 di Formula Uno al via il 15 marzo in Australia. La prossima stagione sarà caratterizzata dall'introduzione di importanti novità sia tecniche che regolamentari. Scopriamo quali.

Aumenta il peso, cambia il colore

Il peso minimo delle vetture aumenterà di 2 kg, passando da 743 a 745 kg con conseguenze riguardo al colore delle vetture. Già nella scorsa stagione la Ferrari aveva abbandonato la colorazione rosso metallizzata e brillante, per passare alla tonalità opaca allo scopo di risparmiare preziosi grammi a livello di peso vettura. La scelta è stata già confermata per la monoposto 2020, attualmente conosciuta in fabbrica come Progetto 671: ''Il colore sarà ancora rosso opaco. Abbiamo fatto questa scelta per un tema di peso e lo manterremo'' , aveva chiarito Mattia Binotto. Un colore mat, ovvero opaco, che permette di ridurre fino al 70 per cento il peso della vernice sulla monoposto che solitamente è nell'ordine degli 1,5 kg. Un risparmio sul peso dunque da poter investire in qualche altro componente per cercare maggior performance. Senza contare che spesso le vernici moderne migliorano anche l'aerodinamica delle vetture grazie ad una penetrazione aerodinamica minore.

Novità calendario

Una novità importante riguarderà la compilazione del calendario, costituito da ben 22 Gp, che renderanno il campionato 2020 come uno dei più lunghi mai affrontati nell'intera storia della F1. Si inizierà il 15 marzo in Australia a Melbourne. La prima vera novità la si vedrà il 5 aprile quando è previsto il Gran Premio del Vietnam, con il paese asiatico che ospiterà per la prima volta nella sua storia un Gp di Formula Uno. Il 3 maggio ci sarà poi il tanto atteso ritorno della F1 in Olanda, dopo ben 35 anni di digiuno. Rispetto all’ultima stagione, non si disputerà invece il Gran Premio di Germania, scaricato anche dalla Mercedes stessa.

Meno giorni di test

L’allungamento a ben 22 eventi porterà la F1 a due importanti cambiamenti. Con una gara in più da disputare la Fia, pur confermando l'utilizzo di soli tre motori endotermici, tre turbocompressori e tre Mgu-h a stagione per macchina, ha deciso per l’impiego di una unità in più di Mgu-k. Saranno quindi tre a stagione i motogeneratori elettrici a disposizione dei vari team. Per compensare i maggiori costi dati dal maggior numero di gare, è stato deciso di tagliare una giornata per sessione di test pre stagione. Saranno quindi solamente sei i giorni a disposizione dei team per valutare quanto progettato in fabbrica nei mesi precedenti.

Cambia il Parco chiuso

Un’altra interessante novità del Regolamento tecnico versione 2020, è quella relativa al regime di parco chiuso dove si potranno continuare a fare delle modifiche ma i componenti sostituiti dovranno essere identici come design a quelli utilizzati in precedenza e non solo simili come nella stagione appena conclusasi. Per eliminare qualsiasi dubbio, dopo la discussa sosituzione dell'attuatore dell'acceleratore della vettura di Hamilton in Canada, dalla prossima stagione i componenti dovranno quindi essere identici.

