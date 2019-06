Formula Uno, pole strepitosa di Leclerc in Austria. Vettel decimo

Uno strepitoso Charles Leclerc si è messo tutti alle spalle nelle qualifiche del gran premio di Zeltweg, in Austria. Il pilota monegasco della Ferrari ha effettuato anche il giro record del tracciato facendo fermare il cronometro in 1:03.003 con quasi tre decimi di vantaggio su Lewis Hamilton che con un colpo di coda nel finale si è messo alle spalle il terribile Max Verstappen, terzo, Valterri Bottas, quarto e Magnussen che ha chiuso al quinto posto. Sfortunato invece Sebastian Vettel che non ha preso praticamente parte al Q3 per via di alcuni problemi alla sua monoposto che i meccanici Ferrari non hanno potuto risolvere in breve tempo. il tedesco domani partirà al decimo posto in griglia. Domani, però, partirà al nono posto (dal lato pulito della pista) perchè il danese Kevin Magnussen con la Haas motorizzata Ferrari, classificatosi quinto, scalerà in decima posizione per una penalizzazione dovuta alla sostituzione del cambio. Sesto tempo per Lando Norris con la Mclaren; quindi le due Alfa Romeo di Raikkonen e Govinazzi. Nono tempo, infine, per Pierre Gasly con l’altra Red Bull.

In tutto questo da segnalare che Hamilton è stato sotto investigazione da parte dei giudici di pista per aver intralciato Kimi Raikkonen: non è stata però presa alcuna sanzione nei confronti dell'inglese. Domani in gara Leclerc avrà la grossa chance di poter vincere la sua prima gara in carriera in Formula Uno strappando un sorriso alla Ferrari che in questo 2019 sta solo incassando brutti colpi da parte di una Mercedes famelica che non sta mollando un centimetro.