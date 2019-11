Formula Uno, Verstappen in pole ad Interlagos. Secondo Vettel, terzo Hamilton

Max Verstappen ha ottenuto la pole position nel penultimo appuntamento della stagione in Brasile, ad Interlagos, con il tempo di 1:07: 508 Il giovane pilota olandese su Red Bull ha strappato la prima posizione davanti ad un ottimo Sebastian Vettel che ha accusato un ritardo di 123 centesimi, terzo posto per il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton che con la sua Mercedes ha accusato un ritardo di quasi due decimi.

Quali result at the #BrazilGP : Max P1 , VET, HAM, LEC, BOT, Alex P6 , GAS, GRO, RAI, MAG. #F1 pic.twitter.com/Zqf8trrZR3 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) November 16, 2019

Quarto posto per Charles Leclerc che dovrà scontare la penalità per il cambio del motore e partirà dunque dieci posizioni indietro, quinto posto per l'altra Mercedes di Valterri Bottas che avanzerà di un posto proprio per la penalità occorsa a Vettel. Sesto posto per Albon, settimo posto per Gasly, ottavo Grosjean, nono Kimi Raikkonen e decimo posto per Magnussen a chiudere così delle qualifiche senza particolari sussulti.

That feeling when you give somebody the perfect birthday present! #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/Jt1US7obYA — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) November 16, 2019

A fine gara Sebastian Vettel ha commentato così il secondo posto conseguito: "Ho fatto un errore nel primo tentativo. Sono contento della prima fila ottenuta dietro un buon Verstappen. La vettura è andata bene e sono contento. Entrambe le Red Bull e le Mercedes sono migliori nel mantenere le gomme, per domani non sarà facile".

What a lap from @Max33Verstappen to put it on pole in São Paulo! #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/dBoiCyqlU7 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) November 16, 2019

La Ferrari domani dovrà partire aggressiva per cercare di vincere un gran premio che darebbe morale in vista dell'ultimo appuntamento della stagione ad Abu Dhabi. Sebastian Vettel avrà la grossa chance di poter attaccare Verstappen, che ha dimostrato di essere molto veloce, di avere fame e che con quella di oggi ha ottenuto la seconda pole in carriera. Più duro il compito di Leclerc che dovrà cercare una rimonta impossibile anche se il tracciato di Interlagos si presta a sorpassi e alla possibilità di tentare una scalata difficilissima ad oggi.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?