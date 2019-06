Formula Uno, Verstappen vince davanti a Leclerc e Bottas

Il gran premio di Austria, a Zeltweg, ha regalato tantissime emozioni con Max Verstappen che alla fine ha vinto il duello di nervi e psicologico con Charles Leclerc che si è dovuto inchinare al pilota Red Bull a due tornate dalla conclusione. Il 21enne olandese vince così per il secondo anno di fila in Austria e lo fa con autorità e al termine di una gara davvero entusiasmante. Leclerc, invece, mastica amaro dato che vede sfumare per la seconda volta in stagione, e sul finale del gran premio, la possibilità di poter vincere la sua prima gara in Formula Uno.

Al terzo posto di questa favolosa contesa si è piazzato Valterri Bottas con la sua Mercedes che ha preceduto Sebastian Vettel, quarto al traguardo e autore di una prova discreta dopo che i problemi alla sua monoposto durante le qualifiche l'avevano costretto alla decima posizione. Quinto posto per il leader della classifica Lewis Hamilton che chiude così un weekend negativo considerata la sua costanza e la sua fame di vittoria.

Segnali di ripresa per la Ferrari che ha accarezzato il sogno, per qualche istante, di poter vincere la sua prima gara dell'anno con il monegasco dato il sorpasso azzardato di Verstappen. Il box del Cavallino ha esultato, circa due ore dopo la gara, dato che era uscita la notizia della penalità comminata all'olandese e della vittoria di Leclerc. In realtà, il documento circolato in rete era solo un fake e più di un'ora dopo è arrivata la notizia reale: i commissari di gara hanno deciso di non penalizzare Verstappen per il sorpasso messo in atto sul pilota ex Sauber.