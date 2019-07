Formula Uno, Vettel ammette l'errore: "Colpa mia l'incidente con Verstappen"

Sebastian Vettel sta continuando a disputare una stagione disastrosa, altalenante e deludente, forse una delle più negative della sua carriera. Il pilolta tedesco della Ferrari, infatti, ancora una volta ha fallito la possibilità di andare a podio nel gran premio di Silverstone. Il 32enne, infatti, al giro 37 è stato protagonista di un contatto con il pilota della Red Bull Max Verstappen che aveva trovato il pertugio giusto per infilarsi e per superare il pilota del Cavallino che ha provato a rientrare in traiettoria toccando in maniera scorretta l'olandese, finendo in coda al gran premio e guadagnandosi poi una penalizzazione di 10 secondi.

Vettel non ha mai trovato confidenza con la sua monoposto in questo weekend maledetto dato che anche nelle qualifiche aveva chiuso con un deludente sesto posto. A fine gara, però, l'ex Red Bull ha ammesso l'errore ai microfoni di Sky: "Un errore mio, pensavo che ci fosse un po’ di spazio all’interno per me, ma non si è aperto, quindi poi era troppo tardi ed ero troppo vicino a Max. Non ho potuto evitare l’incidente. Ma fino a quel punto la gara stava andando bene, sarebbe stato difficile tenere dietro Verstappen, ma lui aveva fatto un errore in curva 15 quindi pensavo di poterci riprovare. Non ho avuto molto tempo per poter scegliere dove andare e ho scelto la parte sbagliata. Oggi la macchina mi ha dato ottime soddisfazioni, ero contento del passo in gara. Non ci sorprende la forza della Red Bull, già venerdì sembravano forti in configurazione gara”, ha concluso il tedesco.