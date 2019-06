Formula Uno, Vettel si prende la pole in Canada. Secondo Hamilton, terzo Leclerc

La Ferrari ritrova parzialmente il sorriso in Canada con Sebastian Vettel che dà finalmente un senso alla sua stagione prendendosi di forza e di prepotenza la pole position. Il pilota tedesco ha chiuso con un ottimo 1'10.240, rifilando poco più di due decimi a Lewis Hamilton che aveva effettuato un grandissimo giro prima di essere surclassato dall'ex Red Bull. Seconda fila e terza posizione per l'altro ferrarista Charles Leclerc che ha accusato quasi sette decimi di ritardo dal compagno di squadra, chiudendo però davanti a Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Valterri Bottas, che ha chiuso al sesto posto dopo aver fatto un testa-coda, fortunatamente per lui e per la sua vettura, senza conseguenze.

Male Max Verstappen che non è riuscito a superare il Q2 e che partirà così attardato in griglia, avendo già compromesso la sua gara di domani. Brutto incidente anche per il pilota Kevin Magnussen che aveva raggiunto il Q2 e che partirà dunque in decima posizione non avendo potuto prendere parte al Q3. Per il suo incidente la direzione di gara ha dovuto ritardare di circa un quarto d'ora l'inizio dell'ultima sessione per permettere ai commissari di pulire la pista dai detriti lasciati dalla sua monoposto che ha toccato il muro andando poi a sbattere dall'altra parte. Domani in gara sarà un'altra storia dato che la Mercedes ha dimostrato comunque di essere competitiva: partire dalla prima fila, però, per il Cavallino significa tantissimo dopo un inizio di stagione difficile e quasi fallimentare.