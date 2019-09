Prima vittoria per la Ferrari: Leclerc davanti a tutti in Belgio

Charles Leclerc completa alla grande un weekend da sogno nel gran premio del Belgio a Spa Francorchamps. Il pilota monegasco vince la sua prima gara in carriera in Formula Uno e lo fa con autorità e dopo aver conquistato la pole position nella giornata di ieri dominando e dando sette decimi e mezzo a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Delusione per il compagno di squadra di Leclerc che ha tenuto botta fino al giro 32 salvo poi alzare bandiera bianca ed essendo superato dalle due Mercedes che completano così il podio di questo affascinante gran premio del Belgio. Leclerc ha tenuto botta fino alla fine con Hamilton che negli ultimi cinque giri è riuscito a farsi sotto chiudendo a meno di un secondo dal monegasco che ha però dimostrato maturità e sangue freddo pressato dal 34enne inglese. Piccola consolazione per Vettel che chiude al quarto posto della classifica ma prende un punto in più avendo fatto il giro veloce.

Quinto posto per Albon, sesto Perez, settimo Kvyat, ottavo Hulkenberg, nono Gasly e decimo Stroll a completare la top ten dove avrebbe potuto esserci anche Giovinazzi che si è andato però a schiantare a un giro dalla fine contro le barriere: fortunatamente il pilota dell'Alfa Romeo non ha riportato nessun danno fisico rilevante. La gara è stata condizionata, all'inizio, dal contatto Verstappen-Raikkonen che ha costretto al ritiro il pilota della Red Bull. Leclerc a fine gara ha commentato la sua prima vittoria dedicando un pensiero speciale ad Anthoine Hubert, morto ieri nel terribile incidente durante gara 1 della Formula 2: "Sono felice per la mia prima vittoria in Formula Uno, era una cosa che sognavo fin da quando ero bambino. Per me è stato un weekend difficile, ho perso un amico e vorrei dedicare la mia prima vittoria a lui. Mi spiace che non possa godermi a pieno la mia prima vittoria nel circus ma è normale che sia così, siamo cresciuti insieme ad Anthoine Hubert e questa cosa me la porterò sempre nel cuore".