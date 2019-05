Il fuorionda di Lotito a Inzaghi: "Gasperini? L'ho mandato affa.."

Galeotto fu il cellulare della moglie di Simone Inzaghi. Durante la festa della Lazio per la vittoria della Coppa Italia, il presidente Claudio Lotito e l'allenatore degli aquilotti sono stati ripresi (senza volerlo) e il video è diventato subito virale in rete. "Gasperini l'ho mandato aff...", si sente dire Lotito al suo mister. Inzaghi, colto un po' di sorpresa, risponde: "Hai fatto bene".

Al centro del piccolo fuorionda c'è il rigore non concesso all'Atalanta durante la finale di coppa a Roma. Il tiro del giocatore bergamasco è finito sulla mano di Bastos, colpendo poi il palo. Per l'arbitro era tutto regolare e neppure il Var è intervenuto dopo aver visionato le immagini. In un primo momento, la Dea non aveva recriminato. E neppure il suo allenatore. Ma quando Gasperini ha visto le immagini del Var in diretta Rai, non ci ha visto più. "Questo è grave", ha detto ai microfoni di Rai 1.

Lotito, però, non sembra voler ascoltare le polemiche sollevate dalla Dea e da Gasp. "Lo ho mandato aff..", ha detto alla festa biancoceleste. "Lo sai che ha detto? Ah, perché era rigore..."