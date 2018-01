Gattuso scherza con la D'Amico: "Hai fatto il regalo a Buffon?"

Oggi Gianluigi Buffon compie 40 anni e diversi esponenti del mondo del calcio hanno celebrato uno dei portieri più forti della storia del calcio. Il numero uno della Juventus è ancora ai box per via di un guaio fisico ma nel prossimo turno di campionato tornerà regolarmente al suo posto rispedendo in panchia Szczesny che si è ben comportato quando è stato chiamato in causa. Buffon non sa ancora se smetterà visto che ha fatto intendere di voler andare avanti e a fine stagione avrà un colloquio con la Juventus per capire cosa fare.

Buffon, come detto, ha ricevuto diversi auguri e anche Gattuso ha voluto omaggiare il suo ex compagno di nazionale. L'allenatore del Milan ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo poi una battuta a Ilaria D'Amico: "Ho giocato tanto con lui. Oggi è un giorno importante, fa 40 anni fa ma lo vedo meglio adesso di dieci anni fa. Gli faccio tanti auguri. E’ una grande persona, non posso che augurargli il meglio. Ilaria, hai fatto il regalo a Buffon?" La conduttrice si è prestata alla gag e ha risposto: "Mi sto attrezzando"