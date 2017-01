La giovane Fiordelisi: "Higuain mi ha chiesto la foto del lato B...". Poi le scuse

Antonella Fiordelisi è una giovanissima spadista italiana, classe 1998: la bella ragazza campana, però, sui social network è scivolata su una buccia di banana. La 18enne, infatti, rispondendo ad un utente che gli chiedeva come facesse a conoscere Gonzalo Higuain e Patrice Evra ha risposto così: "Higuain che su Instagram mi chiede la foto del culo.. che malato" . Secondo la Fiordelisi, dunque, l'attaccante della Juventus gli avrebbe chiesto una foto del lato B e questa storia è subito diventata virale ed è circolata pesantemente sul web.

La stessa Fioredelisi, però, poco dopo ha pubblicato le scuse: “Con Higuain ci siamo sentiti un paio di volte sulla chat di Instagram, e la nostra è stata una conversazione scherzosa e goliardica. Non volevo sicuramente offenderlo, anche perché i malati sono altri e non sicuramente Higuain che con me si è comportato in modo educato e mai inopportuno. Mi scuso con lui, non era sicuramente mia intenzione offenderlo né creare inesistenti gossip: la mia è stata una semplice battuta. Da sportiva volevo aggiungere che ho imparato una lezione da questa esperienza: bisogna stare molto attenti alle parole che si usano sui social, spesso buttate lì in modo scherzoso e bonario”.