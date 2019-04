Giro d'Italia 2020, ufficiale: si partirà dall'Ungheria

Manca meno di un mese al Giro d'Italia che prenderà il via sabato 11 maggio con i corridori che prenderanno il via da Bologna. Nel 2020, invece, non si partirà dal Bel Paese, bensì dall'Ungheria e più precisamente da Budapest. L'annuncio ufficiale è stato dato proprio presso l'Istuto Italiano di Cultura della capitale ungherese anche se non si sa ancora nulla sulle tappe e sul percoso che ci sarà per tornare in Italia. L'unica cosa certa è che in Ungheria si correranno tre tappe: nei prossimi mesi verrano resi noti ulteriori dettagli.

Dopo il successo della passata edizione, quando si partì da Israele, quella dell'anno prossimo sarà la 14.esima volta che il Giro d'Italia partirà dall'estero. Ecco tutto i precedenti a partire dal 1965 fino ad arrivare appunto al 2020 in Ungheria: 1965 da San Marino, nel 1966 da Montecarlo, nel 1973 da Verviers (Belgio); nel 1974: da Città del Vaticano; nel 1996 da Atene (Grecia); nel 1998 da Nizza (Francia); nel 2002 da Groningen (Olanda); dal 2006 da Seraing (Belgio); nel 2010 da Amsterdam (Olanda); nel 2012 da Herning (Danimarca); nel 2014 da Belfast (Irlanda del Nord); nel 2016 da Apeldoorn (Olanda); nel 2018 da Gerusalemme (Israele).

Nel frattempo in molti sui social si sono scatenati per lamentarsi delle tappe del Giro di quest'anno dato che alcune regioni del sud Italia non sono proprio state prese in considerazione: Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna sono state tagliate fuori, mentre la Puglia sarà toccata solo in parte dato che il Giro passerà da San Giovanni Rotondo