Il Giudice sportivo stanga l'Inter: due partite a porte chiuse più uno senza curva

Il giorno dopo i cori razzisti a Kalidou Koulibaly in Inter-Napoli, sono arrivate le tanto attese sentenze del Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che ha deciso di stangare i tifosi nerazzurri. La sentenza, infatti, è molto pesante dato che per i cori di matrice razziale e territoriale i sostenitori dell'Inter sono stati puniti con due gare a porte chiuse, più una terza senza la presenza della curva nerazzurra, allocata al secondo anello verde. Inoltre, per volere della Prefettura di Firenze, il settore ospiti dell'Inter sarà chiuso in occasione della sfida che i nerazzurri giocheranno al Castellani contro l'Empoli di Iachini.

I supporter dell'Inter sono stati puniti severamente dal Giudice Sportivo, ma fortuntamente per Spalletti nessun calciatore nerazzurro è stato coinvolto nella rissa finale. Mazzoleni nel suo referto di gara, evidentemente, ha graziato Mario Rui, Allan e José Maria Callejon che avevano urlato di tutto contro il direttore di gara. I tre calciatori del Napoli, infatti, non sono stati squalificati mentre i due espulsi della serata Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne hanno ricevuto due giornate di squalifica che gli faranno saltare Napoli-Bologna e Napoli-Lazio.

Il Giudice sportivo ha punito anche Massimiliano Allegri per le sue parole al termine di Atalanta-Juventus. Il tecnico livornese dovrà pagare una multa di 10.000 con la seguente motivazione: "Per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, espresso valutazioni insinuanti nei confronti dei collaboratori della Procura federale". Squalifiche per una giornata per Brozovic, Di Lorenzo, De Paul, Ferrari, Gerson, Andersen, Bentancur e Vitor Hugo. Due giornate per Krunic dell'Empoli.