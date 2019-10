L'ultima idea della Figc: "Usare la Var per combattere i cori razzisti"

Combattere il fenomeno dei cori razzisti negli stadi italiani, se necessario, "anche col Var". È l'ultima idea di Gabriele Gravina. In un'intervista a Sky Sport, il presidente della Figc ha commentato quanto successo durante Bulgaria-Inghilterra, match di qualificazione agli Europei sospeso due volte a causa dei "buu" urlati dai tifosi bulgari ai giocatori di colore della squadra ospite.

" Quanto avvenuto a Sofia - ha detto il capo della Federcalcio - è la dimostrazione di un fenomeno diffuso, ricordo qualche fenomeno avvenuto in Italia qualche settimana fa, e tutti hanno gridato allo scandalo come se il nostro Paese fosse l'epicentro del problema ". In effetti, i cori discriminatori si sentono in molti Paesi europei, Inghilterra compresa (dove però si puniscono i responsabili). "È un fenomeno ignobile da condannare con grande fermezza: servono severità e durezza", l'auspicio del presidente della Figc Gravina, secondo cui è necessario "unire tutte le energie per avere una reazione della politica sportiva ma anche di quelle dei governi".

È per questo che la Federcalcio ha " presentato al ministro dello Sport Spadafora un'ipotesi verso un nuovo protocollo di collaborazione col ministero dell'Interno ". Tre le aree di intervento individuate, partendo da " educazione e formazione " e " applicazione di norme molto severe con sanzioni molto severe ", arrivando quindi al " coinvolgimento diretto delle società ".