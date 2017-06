Hamilton domina in Canada: Vettel quarto ma resta primo nel Mondiale

Lewis Hamilton domina in Canada e si porta a casa una vittoria importante per il prosieguo del Mondiale di Formula Uno. Il pilota inglese della Mercedes non ha avuto rivali dal primo all'ultimo giro ed ha vinto a Montreal davanti al compagno di scuderia Valterri Bottas e a Ricciardo della Red Bull che si è preso la terza piazza. Giù dal podio la Ferrari di Sebastian Vettel, con il tedesco che ha comunque disputato una grande gara e ha rimontato diverse posizioni nonostante il contatto a inizio gara con il giovane Verstappen.

Ora, il vantaggio di Sebastian Vettel su Hamilton scende a 12 punti con l'inglese che sale a quota 129, mentre il tedesco resta a quota 141. Kimi Raikkonen, invece, ha chiuso la gara con un deludente settimo posto che permette così alla Mercedes di andare in testa al mondiale costruttori con 222 punti contro i 214 della Ferrari. Il prossimo Gran Premio si correrà a Baku, in Azerbaijan, con la Ferrari che proverà a riscattarsi dopo questa giornata non troppo positiva in terra canadese. Mancano ancora 13 Gran Premi alla conclusione del Mondiale che quest'anno, più che mai, è molto equilibrato e con il Cavallino finalmente protagonista dopo anni di cocenti delusioni.