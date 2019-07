Hummels generoso: sequestrano pallone al bambino, lui gliene porta quattro

Mats Hummels è cresciuto nelle giovanili del Bayern ma nel 2008 è passato al Borussia Dortmund con cui in otto anni e mezzo ha messo insieme 309 presenze condite da 25 reti. Il 30enne difensore nel giro della nazionale di Loew nell'estate del 2016 è poi ritornato al Bayern Monaco ma un mese fa ha deciso di tornare alla base, al club giallonero che l'ha fatto conoscere al grande calcio. Hummels è uno dei calciatori più amati in Germania e dopo il gesto di cui si è reso protagonista lo sarà ancora di più per tutti i suoi tanti fan.

Mats, infatti, ha compiuto un gesto meraviglioso nei confronti di un ragazzino di 13 anni che si è visto sequestrare il pallone, appena regalato da suo padre per il compleanno, per motivi di sicurezza prima di imbarcarsi sul volo che lo avrebbe portato da Monaco a Dortmund. Justus è scoppiato in lacrime con Hummels che è voluto intervenire vedendo la scena: una volta atterrati il neo difensore del club giallonero non ha perso tempo e si è recato a casa del ragazzo per consegnarli non uno ma ben quattro palloni, tra cui uno anche autografato dal campione di Bergisch Gladbach. Un piccolo, grande gesto che dimostra il grande cuore e la grande sensibilità mostrata da Hummels nei confronti di u

