I Mondiali Under 20 L'Italia adesso è fuori L'Ucraina va in finale

È finito il sogno dell'Italia ai mondiali Under 20. Gli azzurrini si fermano davanti allo scoglio Ucraina in semifinale. Il match finito 1-0 dà comunque accesso alla finalina per il terzo posto. Uno scemario che si ripete dieci anni dopo. A decidere il match è stato un gol di Buletsa al 65esimo. Gli ucraini hanno giocato la fine del match in dieci uomini dopo l'espulsione di Popov a dieci minuti dalla fine. L'Italia aveva trovato il gol con Scamacca nel recupero, ma la Var ha messo la parola fine all'avventura ai Mondiali. Adesso per la finale l'Ucraina dovrà vedersela cn la vincente di Ecuador-Core del Sud. Il c.t. Nicolato ha voluto ringraziare tutti gli azzurri che si sono battuti in questa avventura, poi è tornato sull'episodio contestato nel finale: " Dal campo mi sembrava che Scamacca avesse allargato il braccio per difendere la palla. Non mi sembrava un fallo da punire in quel modo, però se l'ha rivisto e l'ha annullato ci adeguiamo. Se abbiamo subito una ingiustizia? Non vedo il motivo per cui dovrebbe esser stata un'ingiustizia. Casomai un errore, ma un'ingiustizia no di sicuro ". Adesso gli azzurrini dovranno cimentarsi nell'ultimo sforzo per mettere le mani sul terzo posto che permetterebbe a questa Italia di conquistare il terzo gradino del podio in un mondiale che ha visto la maglia azzurra protagonista.