I tifosi del Milan a Storari: "Non sei davanti a un plotone d'esecuzione"

Marco Storari è tornato al Milan per la terza volta nella sua lunghissima carriera. Il portiere nato a Pisa ha già vestito la maglia rossonera per sei mesi dal gennaio al giugno del 2007 e da settembre del 2009 al gennaio del 2010. L'ex Sampdoria e Juventus ha lasciato il Cagliari, amaramente, dopo un anno e mezzo per approdare alla corte di Vincenzo Montella, mentre in Sardegna è approdato Gabriel Vasconcellos Ferreira.

Storari con la faccia un po' contrita, nella giornata di ieri, ha dichiarato: "Mi dispiace sia finita così, ma a Cagliari non mi volevano più" . I tifosi rossoneri, però, hanno percepito il suo poco entusiasmo nel ritornare al Milan e l'hanno attaccato sui social. Da: "#Storari, con la stessa faccia di uno che deve andare davanti ad un plotone di esecuzione" , a: "Se mai #Donnarumma dovesse saltare una partira, #Montella per dispetto schiererà #Plizzari. #Storari #calciomercato#ACMilan" , sono stati tanti i messaggi nei confronti del 40enne che poco fa su Instagram ha voluto "fare pace" con i tifosi del Milan con questo post:

Non c'è 2 senza 3! Dopo tanto tempo torno qui onorato di poter vestire nuovamente questi colori... mi son sempre sentito a casa qui!si riparte @acmilan Una foto pubblicata da Marco Storari (@marcone30) in data: 11 Gen 2017 alle ore 04:44 PST

