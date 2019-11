Ibrahimovic gioca sul suo futuro sui social: tifosi scatenati

Zlatan Ibrahimovic si diverte a giocare con il suo futuro. Il fuoriclasse di Malmo, infatti, questa mattina ha pubblicato un video su Instagram che ha coinvolto oltre 2,5 milioni di follower dei suoi quasi 40 milioni di seguaci. L'ex centravanti di Inter, Milan, Juventus, Psg e Manchester United, infatti, ha postato la maglia del club svedese dell'Hammarby, fondato nel 1897 a Stoccolma, con tanto di suo nome impresso.

I tanti tifosi della squadra biancoverde si sono chiesti se realmente l'Hammarby sarà la prossima destinazione del fuoriclasse svedese anche se sembra difficile che si possa verificare questa eventualità. La sensazione è che potrebbe trattarsi di una trovata pubblicitaria o che sia uno dei due figli di Ibra che andrà a giocare per la società sita in Stoccolma e c'è chi pensa addirittura che possa decidere di acquistare il club o di diventare socio.

Love Gustafsson, responsabile della comunicazione del club svedese, si è mascherato dietro ad un no comment ad un giornale locale. Ecco le sue parole riportate da Sportmediaset: "È sorprendente, ma al momento non ci sono commenti ufficiali. Abbiamo alcune comunicazioni importanti da fare questa settimana, ma per il momento non ho niente da dire" . Il quotidiano olandese Expressen ha invece parlato di un incontro tra il CEO del club e il direttore sportivo con Ibrahimovic proprio a Los Angeles, città dove risiede Zlatan con la sua famiglia, la sexy moglie Helena Seger e i figli Maximilian e Vincent.

Il Milan trema?

Ibrahimovic ha dato ufficialmente il suo addio alla MLS e ai Los Angeles Galaxy e l'ha fatto qualche giorno fa con un post irriverente sul suo profilo Instagram: "Sono venuto, ho visto e ho fatto conquiste. Grazie ai Los Angeles Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo. E ai sostenitori del Galaxy: volevate Zlatan, io vi ho dato Zlatan. Benvenuti, la storia continua....e ora potete tornate a guardare il baseball" . Il classe '81 è stato accostato a diverse squadre europee e italiane con Roma, Inter, Napoli, Bologna e soprattutto Milan, con i rossoneri che negli ultimi giorni sembravano in vantaggio sul fuoriclasse svedese. Queste voci sull'Hammarby, ad oggi, non sembrano impensierire più di tanto il club di via Aldo Rossi che pare essere in vantaggio rispetto alle concorrenti per riportare in Serie A uno dei giocatori più decisivi ancora in attività.

