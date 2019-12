Ibrahimovic al Milan, tifosi entusiasti: "Prenderà tutti a schiaffi"

Zlatan Ibrahimovic ha trovato un accordo con il Milan e ora manca solo l'ufficialità a sancire il ritorno del fuoriclasse di Malmo in Serie A e in rossonero. Il 38enne ex Inter, Ajax, Barcellona, Juventus, Psg, Manchester United e Los Angeles Galaxy ha fatto attendere diversi giorni il club di via Aldo Rossi e i suoi tifosi ma alla fine si è convinto che fosse la giusta destinazione per dimostrare di essere ancora in grado di fare la differenza.

Il contratto di Ibrahimovic sarà un semestrale fino al 30 giugno del 2020 con possibilità di rinnovo automatico fino al 30 giugno del 2021 in base a delle condizioni legati e presenze e reti del campione di Malmo che ha voglia di tirare fuori dalle sabbie mobili il Milan che naviga a 21 punti di distanza dai cugini dell'Inter e dalla Juventus e a 14 punti dalla Champions League: raggiungere il quarto posto sarebbe davvero un miracolo alla portata di Zlatan. Per il contratto di Ibra si parla di un accordo da 3 milioni di euro fino a fine stagione, mentre per l'ulteriore anno si parla di 4,5 fino ad arrivare a 6 con i bonus.

Entusiasmo alle stelle

La maggior parte dei tifosi del Milan sono felici del ritorno di Ibrahimovic, un uomo che ha segnato oltre 500 reti in carriera tra i club e la nazionale svedese. Il 38enne di Malmo nei suoi due anni in rossonero fu capace di segnare 56 reti in 85 presenze: l'abulia dell'attacco del Diavolo preoccupa e non poco e il suo avvento alla corte di Stefano Pioli servirà a colmare il gap con le big che possono vantare giocatori che sono già andati in doppia cifra come Romelu Lukaku dell'Inter o Ciro Immobile della Lazio.

Come detto l'entusiasmo dei tifosi rossoneri è alle stelle per il ritorno di Ibracadabra e sui social:

Sarà una svolta clamorosa per la stagione del Milan, ne sono certo.



Bentornato in Serie A!#Ibrahimovic — Nicola Raiano (@NicolaRaiano) December 26, 2019

Intanto #Ibrahimovic, 38 anni, praticamente finito, sta dando fastidio a molti. — Christian Tolve (@ChristianTolve) December 26, 2019

Mai avuto dubbi sull’arrivo di #Ibrahimovic: ha voluto tornare sempre e solo al #Milan. Welcome back Zlatan #OracoloRN pic.twitter.com/Nm9yGHGpVz — Oracolo Rossonero (@OracoloRNit) December 27, 2019

Gli scettici

Naturalmente, come sempre, ci sono anche gli scettici su questa operazione dato che Ibrahimovic ha 38 anni e negli ultimi due anni ha giocato in MLS, facendo sì la differenza neil Los Angeles Galaxy ma in un campionato non paragonabile a quelli europei:

Il calcio italiano fa partire uno come #Mandzukic e riporta uno come #Ibrahimovic. La prima operazione passa come un divorzio quasi comprensibile, la seconda operazione passa come un grande colpo. Tutto normale....mah — Marco Piccari (@marcopiccari1) December 27, 2019

Ormai sono i giocatori del campionato americano che a fine carriera vanno al Milan.#Ibrahimovic — Unfair Play (@unfair_play) December 26, 2019

L'entusiasmo che vedo per #Ibrahimovic al Milan è una sconfitta sia per il Milan, sia per la Serie A. Può anche darsi che farà bene, ma una società come il Milan che compra un giocatore di 38 anni dal campionato americano come salvatore della patria, è una sconfitta. — Fondamentalismo Nerazzurro (@fondamentalismo) December 26, 201

