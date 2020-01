Ibrahimovic è tornato, i tifosi del Milan sui social: "Quanto ci eri mancato"

Il Milan di Stefano Pioli ha ottenuto una vittoria fondamentale alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Rolando Maran che è un po' calato nelle ultime settimane. I gol della vittoria portano la firma di Rafael Leao, il giovane talento portoghese classe '99, e Zlatan Ibrahimovic che da vero fuoriclasse qual è ha subito dimostrato di non aver dimenticato come si fa a segnare. Al termine del match lo svedese ha commentato il successo e la sua rete ai microfoni di Sky Sport: "Mi serve giocare le partite per entrare in forma, quando segno mi sento come Dio, sono vivo e mi sento bene".

Ibrahimovic ha poi scherzato sul rinnovo di contratto: "Devo vincere il campionato e mi sa che è difficile...". Il fuoriclasse di Malmo ha poi continuato parlando del successo ottenuto a Cagliari: "Con due attaccanti e due esterni alti è andata bene: ci siamo allenati così in settimana e abbiamo preso i 3 punti. Ora dobbiamo lavorare e continuare così. Per un attaccante è importante segnare, mi sento bene. Ho sbagliato qualche pallone all'inizio, ma minuto dopo minuto sto entrando in condizione".

Ibrahimovic è tornato al gol sette anni e otto mesi dopo l'ultima volta e l'ha fatto a 38 anni e 100 giorni: i tifosi del Milan si sono scatenati sui social network incensando il fuoriclasse ex Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Psg, Manchester United e Los Angeles Galaxy:

Le braccia aperte per esultare quando la palla deve ancora entrare perché Dio sa già tutto.

Dio è grande.

Zlatan Ibrahimovic è grande. #CagliariMilan pic.twitter.com/0PGXmtuUXx — FedRedĄndBląck (@FedRedBlack) January 11, 2020

La risposta di #Ibrahimovic a chi nutriva dubbi sulla sua condizione:



- 32.45 km/h come picco di velocità

- 12% di km percorsi ad alta intensità

- 1° per recuperi



Enorme capacità nella gestione delle energie.

E deve ancora trovare la forma migliore. #Milan #CagliariMilan pic.twitter.com/E0SP6jlj5h — Alessandro Molinaro (@docalemolinaro) January 11, 2020

Arrivarci con l’astuzia dove il fisico non ce la fa, mai forzare la giocata, cercare il contrasto su Pisacane e non su Klavan, costante spalla per Leao, tenere su la palla, realizzare con freddezza e avvitarsi come un ragazzino di testa.



Essere un campione.

Di Zlatan Ibrahimovic pic.twitter.com/7dYAcwStyf — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) January 11, 2020

