Icardi via dall'Inter? Ecco chi è davvero: la sua grafia

Dalla firma di Icardi non emerge che egli sia incline al tradimento, ma piuttosto c’è in lui, come del resto in molti calciatori, la necessità di autoprotezione e di poter godere “della primogenitura”. Se questa dovesse anche solo minimamente venir meno, scatterebbero note di fragilità emotiva, come appunto sembra essere successo al campione interista nei mesi scorsi. Circa il suo trasferimento alla Juve avrei dei dubbi poiché questo giocatore potrebbe creare problemi alla squadra. Lo vedrei molto meglio nel Napoli, sia per il tipo di gioco sia, soprattutto, per il calore col quale il pubblico partenopeo accoglierebbe un nuovo argentino.

Ciò che vorrei comunque sottolineare circa il carattere di Icardi è la sua ingenua dipendenza dalla “dolce consorte”, che, unita alla sua ingenuità, gli ha fatto commettere degli errori importanti; cosa che tra l’altro potrebbe anche ripetersi. (Clicca qui per guardare la firma di Icardi)