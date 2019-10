Icardi, segna una doppietta. Poi la frecciatina all'Inter

Mauro Icardi ha conquistato Parigi. E a dirlo sono i numeri. Con la doppietta realizzata nel 4-0 del Psg contro il Marsiglia, l'attaccante raggiunge i sette gol in sette partite, con una media realizzativa di un gol ogni 66 minuti.

Stoccata all'Inter

L'argentino non si ferma: ieri, durante lo scontro contro il Marsiglia, ha punito il portiere avversario due volte: ha sbloccato il match al 10'. Pochi minuti dopo, al 16' su lancio di Verratti, spizza il pallone quando basta per trafiggere Mandanda. E partita blindata.

Dopo una grandissima partita, Icardi ha rilasciato anche una dichiarazione ai microfoni di Canal+: " Sono molto contento per questa vittoria, è importante per la squadra. Sono felice di aver segnato due gol, sono venuto qui per segnare e vincere ". E ha concluso con quella che a moltissimi è parsa come una frecciatina agli ex compagni di squadra dell'Inter: " Il Psg è la squadra migliore in cui abbia giocato. C'è armonia con i miei compagni ", come si legge su Tuttosport.