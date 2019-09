Ilaria D'Amico fa arrabbiare Mourinho: lo Special One abbandona il palco

José Mourinho è senza squadra dal dicembre del 2018 quando il Manchester United decise di esonerarlo per far spazio ad Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico portoghese ha avuto diversi abboccamenti con tantissimi club in questi mesi ma non ha trovato nessuna sfida interessante o meritevole di essere presa in considerazione. Lo Special One sta aspettando una grande squadra per potersi rilanciare dopo anni difficili nei quali ha comunque vinto un'Europa League con il Manchester United nel 2017 che fanno salire a quota quattro i titoli europei dell'uomo venuto da Setubal: due Champions League con Inter e Porto e appunto due Europa League con United e Porto.

Mourinho è stato accostato recentemente al Real Madrid di Florentino Perez che pare rivoglia in panchina lo Special One per cercare di dare una scossa all'ambiente soprattutto dopo la roboante sconfitta subita in Champions League contro il Psg, per 3-0. In realtà i blancos sono però primi in Liga a pari merito con l'Athletic Bilbao e al momento Zidane sembra ben saldo al suo timone ma l'ombra di Mourinho è sempre presente sulla sua testa.

L'ex allenatore dell'Inter, al momento, ha molto tempo libero a sua disposizione e ieri sera è stato invitato alla Scala di Milano per i Best Fifa Football Awards 2019 ed è stato chiamato sul palco dalla presentatrice dell'evento, insieme a Ruud Gullit, Ilaria D'Amico. La giornalista di Sky Sport ha domandato chi sia l'allenatore ideale della top 11 stilata dalla Fifa con lo Special One che ha risposto in maniera netta: "Chi la potrebbe allenare? Un allenatore disoccupato come me o Fabio Capello o qualcun altro, perché non si possono allenare due squadre allo stesso tempo". L'ex allenatore del Chelsea ha poi deciso di abbandonare il palco visibilmente infastidito dalle parole della giornalista di Sky che ha provato in tutte le maniera a convincerlo a restare ma senza riuscirci.

