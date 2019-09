Immobile, faccia a faccia con Inzaghi: "Reazione plateale"

Un duro scontro che sarebbe potuto terminare con le mani. Quello tra Ciro Immobile e Simone Inzaghi è stato un faccia a faccia nato al momento della sostituzione, quando l'attaccante italiano - nel match di ieri sera contro il Parma - ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco al compagno di squadra Caicedo. L'autore del momentaneo 1-0 era davvero sconsolato e, scuotendo la tesa, ripeteva: " È assurdo, è assurdo ". Il classe '90 si è diretto verso la panchina sbraitando per il cambio. L'allenatore biancoceleste, prima di tornare a concentrarsi sulla partita, gli ha replicato in faccia: " Continua, continua pure ".

Il chiarimento e le scuse

Le lamentele del numero 17 sono state poi commentate dal tecnico a fine gara: " La reazione è stata un po' plateale. Ciro è uno di quelli che soffre di più le situazioni, aveva vissuto male le due sconfitte così come i suoi compagni. L’ho lasciato fermentare un po'. Quando è arrivato in panchina e ho visto che continuava gli ho detto che non era il momento, poi si è seduto e ha incitato i compagni, nessun problema ".

Sul proprio profilo Instagram Ciro ha voluto scusarsi per quanto accaduto: " A volte la pressione e la tensione ci fa fare cose che non dovremmo fare...è lecito chiedere scusa ai miei compagni e al mister per il mio comportamento dopo la sostituzione è ovvio che ogni volta si cerca di montare un caso ma dagli errori si impara. Tutti sbagliano l’importante è capire l’errore. Detto questo grande partita grazie ai tifosi che ci hanno aiutato ".

