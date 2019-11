Inter in apprensione per Barella: si parla di distorsione ma si teme il peggio

L'Inter di Antonio Conte ha vinto in maniera netta e perentoria sul campo del Torino del grande ex Walter Mazzarri. A decidere la partita ci hanno pensato i soli noti: Lautaro Martinez e Lukaku, sempre più affiatati, e l'olandese Stefan de Vrij vero leader e pilastro della difesa nerazzurra. La squadra nerazzurra ha chiuso la partita senza subire gol e attualmente l'Inter vanta la terza miglior difesa come il Cagliari di Maran che questa sera giocherà a Lecce. Meglio hanno fatto solo la Juventus con 10 reti subite e il Verona che oggi però sarà impeganto contro la Fiorentina.

La serata di ieri è stata quasi perfetta per l'Inter, quasi dato che Nicolò Barella ha accusato un brutto infortunio al termine del primo tempo. Nel tentativo di effettuare un colpo di tacco per rimettere in mezzo il pallone l'ex giocatore del Cagliari ha avvertito un forte dolore al ginocchio, si è accasciato a terra ed è stato costretto a lasciare il posto al compagno di squadra, lo spagnolo Borja Valero.

Dalle immagini televisive si nota come Barella faccia segno allo staff medico dell'Inter di aver sentito un piccolo rumore, un tac, come una rottura. L'Inter, per ora, ha parlato di distorsione ma bisognerà effettuare degli esami più approfonditi per stabilire la reale entità del danno dato che si teme possa essere interessato il legamento crociato. Al termine del match Conte ha parlato delle condizioni di Barella limitandosi a un: "Mi auguro ora che per Barella non sia niente di serio, perché è cresciuto in maniera esponenziale ed è importante per noi. Spero che gli esami clinici non diano esiti disastrosi".

L'Inter teme di perdere a lungo Barella e attualmente ha a disposizione solo tre centrocampisti centrali: Matias Vecino, Marcelo Brozovic e Borja Valero, con Stefano Sensi sulla via del recupero e con Roberto Gagliardini ancora convalescente dopo qualche problema avvertito nelle scorse settimane. C'è l'opzione Lucien Agoumé, giovanissimo e promettente classe 2002 francese che è considerato un ottimo prospetto anche se molto giovane.

Presumibilmente Barella ha chiuso così il suo 2019 ma Conte si augura quantomeno di riaverlo a disposizione già a gennaio quando l'Inter giocherà al San Paolo contro il Napoli di Ancelotti il 5 gennaio. Perderlo per più tempo per un infortunio più grave sarebbe un brutto colpo per i nerazzurri che dovrebbero poi tornare sul mercato per rinforzare il centrocampo in caso di stop più lungo.

