Inter, Conte attacca: "Scuse a Odg e Ussi? Si dovrebbero vergognare"

L'Inter di Antonio Conte non è andata oltre l'1-1 sul campo della Fiorentina di Vincenzo Montella che è riuscita a riacciuffare i nerazzurri nel finale, al 92', grazie ad una prodezza di Dusan Vlahovic. Il pareggio porta comunque i nerazzurri al primo posto in coabitazione con la Juventus a quota 39 punti con il tecnico salentino che ai microfoni di Sky Sport ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Oggi spiace perché c'era stata una buona risposta della squadra, meritavamo qualcosa in più anche con la Roma. Bisogna cercare di migliorare in ogni situazione, in entrambe le fasi".

L'ex allenatore di Chelsea e Juventus ha poi parlato della condizione fisica dei suoi uomini: "Stanchezza? Stiamo parlando di tre potenziali vittorie contro Roma, Barcellona ed oggi che poi sono state due pareggi e una sconfitta. Non penso ci sia da recriminare sull'impegno e la determinazione, poi è un processo di crescita. Poi è normale che si sia stanchi, soprattutto gli attaccanti dato che giocano sempre gli stessi. Posso solo ringraziarli per l'impegno".

Chiosa finale dedicata all'episodio della lettera di un tifoso pubblicata dal Corriere dello Sport e che criticava aspramente e con toni forte l'allenatore dell'Inter. Questa cosa ha indotto l'Inter ad annullare all'ultimo la conferenza stampa di sabato con la seguente motiviazione: 'Ieri, dal Corriere dello Sport, è stata pubblicata una lettera offensiva nei confronti del nostro allenatore, giustificando l’aggressione nel commento. Per dare un segnale a tutti i media “che devono garantire il rispetto delle persone” oggi non si terrà la conferenza stampa''.

Conte incalzato è partito subito in quarta: "La lettera del Corsport? Abbiamo dato tutto in mano ad un avvocato, è stata una scelta dell'Inter, io non l'ho presa sul personale. Serve essere rispettati per rispettare, c'è poco da dire. Quando si deve dare un esempio non si può fare questo sì o questo no". L'ex ct della nazionale italiana ha poi affondato il colpo: "Questo è un messaggio per un'intera categoria che deve ricevere il segnale, si vede che tanti non sono abituati a gestire persone e pensano a loro stessi".

Il 50enne di Lecce ha poi risposto a modo suo a Odg e Ussi: "Vedere che Odg e Ussi abbiano chiesto le mie scuse mi ha sorpreso, si devono vergognare. Chiedono le mie scuse, ma stiamo scherzando?". Conte ha poi affondato un'altra stoccata al Corriere dello Sport per alcuni avvenimenti del recente passato: "Il mondo intero ci ride dietro dato che un giorno esce un titolo sul razzismo, un altro giorno pubblichiamo la storia di Mihajlovic in anticipo, dai, facciamo i seri bisogna porre un freno, chi ha la penna non può avere tutto questo potere e mancare di rispetto a questo o quell'altro. Facile così, poi vincete sempre voi".

