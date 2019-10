Inter, Conte grida al complotto: "Solo a noi 7 partite in 20 giorni"

" Sette partite in 20 giorni una anomalia: non ho visto altre squadre scendere in campo così tante volte e mi è sembrato molto strano. C'è il rischio che qualcuno si faccia male, sono preoccupato ". Nel post-partita di Brescia-Inter, sfida vinta 2-1 dai nerazzurri grazie ai gol della premiata ditta Lautaro Martinez-Lukaku, duro sfogo del tecnico nerazzurro Antonio Conte nei confronti del tour de force che attende l'Inter. Un'overdose di impegni cominciata due domeniche fa con la trasferta di Sassuolo e destinata a finire sabato 9 novembre con la partita di San Siro contro il Verona. In mezzo, le sfide con Borussia Dortmund, Parma, Brescia, Bologna e ancora Borussia Dortmund. Sette match in neppure tre settimane, una media di 90 minuti ogni tre giorni.

" Contro il Brescia abbiamo giocato la quarta partita in nove giorni ", ha tuonato Conte ai microfoni di Sky. " Continuano a giocare i soliti giocatori, i ragazzi - ha continuato il mister - hanno fatto una fatica incredibile e bisogna ringraziarli per lo spirito. Mi prendo i tre punti, al di là della prestazione ". Prestazione piuttosto scadente, soprattutto nella ripresa in cui Handanovic e compagni hanno faticato a prendere le misure agli avversari, subendo il gol dell'1-2 e rischiando di vanificare l'ottima prima frazione di gioco.

Alla fine, però, è arrivata una vittoria importante, ancora di più alla luce del primo posto solitario in classifica (in attesa della sfida tra Juventus e Genoa). " La classifica è buona ma non dobbiamo appagarci. Dobbiamo sempre migliorare e queste vittorie sofferte sono importanti. La squadra sta giocando una stagione finora oltre le aspettative, ora i ragazzi hanno bisogno di riposare ", ha detto Conte, prima di definire " anomalia le sette partite in 20 giorni: non ho visto altre squadre scendere in campo così tante volte: mi è sembrato strano. C'è il rischio che qualcuno si faccia male, sono preoccupato ".

In effetti, la rosa nerazzurra è già corta di suo. Figuriamoci dopo gli infortuni di Sanchez, Sensi, Vecino e D'Ambrosio, con il centrocampista azzurro che dovrebbe rientrare nella sfida di Champions League con il Borussia Dortmund in programma martedì 5 novembre. È proprio in mezzo al campo che la coperta dell'Inter è corta, tanto che Conte sta insistendo con la società per rinforzare il pacchetto di centrocampisti con uno tra Rakitic, Matic e Vidal. Probabile l'arrivo di uno di loro nel mercato invernale.