Inter, Conte: "Io creo aspettative e qui non si vince da troppi anni"

Antonio Conte si è già calato perfettamente nella sua nuova avventura da allenatore dell'Inter con i tifosi che gli hanno già dato fiducia rinnovando oltre 12.000 abbonamenti. Qualche giorno fa era uscita una prima anticipazione della sua intervista a GQ uscita oggi in edicola con Conte che aveva affermato come il suo passato da giocatore e allenatore della Juventus non influirà assolutamente sul suo lavoro all'Inter.

Conte, però, nella lunga intervista concessa ha toccato diversi temi, pronunciando una parola importantissima per i tifosi dell'Inter, Scudetto: "Inter da scudetto? Vede, l’insieme dei risultati che ho ottenuto e soprattutto la rapidità con la quale sono venuti mi hanno cucito addosso una certa immagine. Io creo aspettative. Quando intraprendo una nuova avventura la società si attende molto da me. I giocatori sono fiduciosi di migliorare, i tifosi si aspettano grandi soddisfazioni. Questo significa che devo valutare con estrema attenzione le mie scelte. Ne sono consapevole, e quindi ho già risposto alla sua domanda. Posso accettare all’inizio di avere poche possibilità di vincere, al limite anche l’uno per cento, ma almeno quello deve esserci".