Inter, Conte: "Il mio passato da juventino non conta. Voglio vincere subito"

L'Inter di Antonio Conte sta prendendo forma e le prossime settimane saranno decisive in sede di mercato per puntellare la squadra seguendo i dettami del nuovo allenatore. I tifosi della Juventus non hanno preso bene il suo passaggio ai rivali di sempre, mentre tra i supporter nerazzurri c'è chi è felice dell'arrivo dell'ex ct della nazionale, e chi non lo è ripensando ad un altro ex "juventino" come Marcello Lippi che fallì clamorosamente nel suo periodo all'Inter.

Conte, però, ha le idee chiare e ai microfoni di GQ ha spiegato cosa l'hanno spinto a scegliere il club di Corso Vittorio Emanuele: "PIl mio passato da juventino potrà pesare? Quando decidi di allenare azzeri ciò che hai fatto da giocatore, perché un calciatore può pensare di sviluppare la sua carriera in uno o due club, un tecnico no, è assolutamente consapevole che se tutto andrà bene lavorerà per diverse società. La presenza di Marotta ha sicuramente aiutato, perché era la conferma delle intenzioni serissime".