Inter, Conte vuole Vidal e Matic

L'Inter di Antonio Conte ha fatto la voce grossa in Champions League contro il Borussia Dortmund, nonostante diverse defezioni importanti in difesa, a metà campo e in attacco. Anche i gialloneri di Lucien Favre, però, avevano diversi giocatori importanti indisponibili, tra cui il forte capitano Marco Reus fermato dall'influenza e rimasto dunque in Germania. La rosa nerazzurra si sta dimostrando competitiva con il tecnico salentino che ha letteralmente rigenerato alcuni giocatori finiti nel dimenticatoio come Antonio Candreva e Roberto Gagliardini.

La rosa è competitiva ma migliorabile ed è per questa ragione che Piero Ausilio e Giuseppe Marotta stanno sondando il mercato per regalare a Conte dei rinforzi giusti a metà campo e in attacco. I nomi di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic restano attuali ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport è la linea mediana quella che subirà un restyling con i possibili innesti di Nemanja Matic dal Manchester United e soprattutto Arturo Vidal, vecchio pallino dell'ex ct della nazionale italiana, dal Barcellona. Attenzione anche a Ivan Rakitic, in rotta di collisione con i blaugrana e che piace ai nerazzurri.

I soldi per finanziare queste operazioni potrebbero arrivare direttamente da Gabigol, attaccante 23enne di proprietà dell'Inter ma che sta facendo faville al Flamengo. L'ex Santos ha trascinato i rossoneri in finale di Copa Libertadores dopo 38 anni e ora i brasiliani sfideranno in finale il River Plate che ha avuto la meglio sul Boca Juniors in semifinale. In Europa ci sono West Ham e Schalke 04 che sono pronti a fare carte false pur di avere Gabigol ma l'Inter non si siederà al tavolo per meno di 30 milioni di euro. Il Flamengo lo vorrebbe riscattare ma al momento la sua offerta non supera i 25 milioni di euro. Il club di viale della Liberazione ha un tesoro in mano e non vuole di certo sminuire il valore di un calciatore che si è rilanciato in patria.

