Inter, Icardi e i suoi post solo in bianconero. L'ex capitano si esprime già da juventino?

Mauro Icardi è alla sua sesta e, forse, ultima stagione con la maglia dell'Inter. Il bomber di Rosario, finora, ha collezionato 212 presenze complessive e 123 reti come Christian Vieri, più di un gol ogni due partite. L'ex capitano nerazzurro ha realizzato 120 centri in Serie A tra Inter e Sampdoria e con questo ritmo potrebbe tranquillamente raggiungere Francesco Totti, a quota 250, o meglio ancora Silvio Piola, primo in questa speciale classifica di reti segnate in assoluto in Serie A. Icardi è tornato a disposizione di Luciano Spalletti nel match contro il Genoa, dopo 50 giorni in cui si è parlato di tutto, tranne che di calcio.

Staffetta con l'amico Lautaro

Domenica sera l'Inter giocherà sul campo del Frosinone di Marco Baroni, che nell'ultimo turno di campionato ha sconfitto a domicilio la Fiorentina del dimissionario Stefano Pioli. L'attenzione dovrà essere massima perchè ai nerazzurri un successo servirebbe come il pane per dare uno stacco deciso alle sue inseguitrici per un posto in Champions League, approfittando del fatto che domani sera al Meazza si affronteranno il Milan di Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi. Icardi ha giocato da titolare sia contro il Grifone, andando anche in rete su rigore e sfornando l'assist per Perisic, e contro l'Atalanta di Gasperini. Contro il Frosinone, però, potrebbe accomodarsi in panchina dato che Lautaro Martinez scalpita e sembra aver smaltito del tutto l'infortunio muscolare patito con l'Argentina.

Indizi social

Icardi ha sempre utilizzato i social e la pagina ufficiale Instagram per celebrare le vittorie dell'Inter o per rincuorare tifosi e compagni dopo le sconfitte: o almeno è stato così fino al 10 febbraio, giorno dopo la vittoria contro il Parma. Dopo il 13 febbraio, però, tutte o quasi le foto postate da Maurito, e inerenti all'Inter, hanno avuto un solo tema: il bianconero. Le uniche due istantanee a colori sono state quelle del 27 febbraio con la didascalia criptica: "Freedom" e quella con il Duomo dipinto di nerazzurro il day after la vittoria nel derby contro il Milan.

Sempre e solo bianconero

Altro particolare da non sottovalutare è il fatto che l'ex capitano abbia sempre postato le sue iniziali del nome e cognome, accompagnate dal numero 9 e dalle emoticon con sfere nerazzurre. In tutte le sue foto dal 13 febbraio in poi, però, fatta salva quella post derby, oltre ad essere foto in bianconero è sparita la sfera blu ed è rimasta solo quella nera. Nell'epoca dei social network questi sono piccoli indizi, magari ininfluenti, che però portano a pensare come Icardi stia "giocando" o preparando il terreno per un passaggio alla Juventus dato che il club bianconero, per bocca di Fabio Paratici, non ha mai nascosto l'interesse per il fortissimo centravanti dell'Inter. A pensare male si fa peccato, è vero, ma spesso ci si azzecca e solo il tempo e il calciomercato ci diranno chi ha avrà ragione in tutta questa storia.

