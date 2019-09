Inter, Icardi al Psg: "Fiero di essere parigino". I tifosi nerazzurri esultano

Mauro Icardi ha detto addio all'Inter dopo sei anni intrisi di passione, gol, amarezze e incomprensioni che l'hanno portato ad essere un indesiderato dopo essere stato per lungo tempo il Re del club nerazzurro. La querelle durata oltre sei mesi alla fine si è conclusa con la sua cessione in prestito al Psg dello sceicco Nasser Al-Khelaifi con Leonardo che ha concluso un vero e proprio capolavoro, grazie alla grande sinergia con la dirigenza del club di viale della Liberazione, mettendo sotto contratto uno dei bomber più forti in circolazione. L'ex Barcellona e Sampdoria è sbarcato a Parigi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro e considerando che Edinson Cavani si libererà a parametro zero al 30 giugno del 2020 e che Neymar lascerà sicuramente Parigi il suo ingaggio il suo riscatto pare essere molto probabile a meno che disputi una stagione negativa: cosa che non si augurano né i tifosi dell'Inter, né la dirigenza.

Icardi poco dopo l'annuncio ufficiale da parte del Psg e dell'Inter ha postato tre foto con la nuova maglia sul suo profilo Instagram con la seguente didascalia: "Fiero di essere parigino". Anche la moglie e agente dell'attaccante argentino Wanda Nara ha twittato con gioia l'approdo del marito al Psg: "Grazie al Psg, contenti di essere a Parigi".

Icardi se n'è andato e la maggior parte dei tifosi dell'Inter hanno esultato sui social network con commenti ironici e al veleno nei confronti del loro ex capitano:

18 febbraio 2019



Steven Zhang:”#Icardi non lo cederemo mai alla Juventus”



Promessa mantenuta: bravo presidente



Anche se qualcuno ha dubitato di te pic.twitter.com/WEnjPgpkLW — Raffaelecaru (@raffaelecaru) September 2, 2019

Uno ha zittito i suoi tifosi, l’altro gli ululati razzisti verso un compagno di squadra.

Ciao @MauroIcardi, a mai più rivederci! #icardi pic.twitter.com/rNVjXiooP6 — Donato Cerullo (@donatocerullo) September 2, 2019

#WelcomeMauro



La première journée de @MauroIcardi

en tant que Parisien.

« Je suis impatient de vous rencontrer et de découvrir le Parc des Princes avec vous !»



#ICICESTPARIS pic.twitter.com/PvCtcVRjPc — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2019

