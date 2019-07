Inter, Icardi torna a lavorare in gruppo. Maurito è sempre un separato in casa

Mauro Icardi si sta allenando da solo alla Pinetina da due settimane e da mercoledì lo farà insieme al resto del gruppo. L'Inter, infatti, ha concesso al suo ex capitano di potersi allenare con il resto della squadra ma questo non è un segnale distensivo dato che il 26enne di Rosario lascerà sicuramente il club nerazzurro dopo sei anni dal suo approdo dalla Sampdoria. Come detto a più riprese da Giuseppe Marotta, Steven Zhang e Antonio Conte, infatti, l'attaccante ex Barcellona non rientra più nei piani della società e ora si attende di trovargli una sistemazione che soddisfi non solo lui ma anche e soprattutto l'Inter che non ha alcuna intenzioni di svenderlo.

Icardi, dunque, potrà allenarsi con i suoi compagni ma sarà comunque un separato in casa. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la sua prossima destinazione con tre squadre italaliane fortemente interessate a lui: Roma, che propone scambio più conguaglio con Edin Dzeko, il Napoli e la Juventus. L'Inter ha deciso di utilizzare questa strategia per non rischiare di incorrere in eventuali cause da parte dell'ex capitano e dalla moglie Wanda Nara. La società è stata chiara: lo vuole cedere ma non svendere: a Marotta e Ausilio il difficile compito di portare nelle case nerazzurre una cifra vicina ai 70 milioni di euro che verrebbe poi reinvestita per arrivare al grande colpo in attacco.



