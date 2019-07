Inter, ora è ufficiale: ecco Godin in nerazzurro

Dopo gli accordi raggiunti nei mesi scorsi, adesso Diego Godin può considerarsi un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha diramato un comunicato ufficiale sul proprio sito, annunciando che il difensore centrale ha firmato un contratto triennale: " FC Internazionale Milano comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Diego Godin fino al 30 giugno 2022 ".

Come già detto, l'ex Atletico Madrid arriva a parametro zero. Tuttavia diventerà il giocatore più pagato della rosa meneghina: il classe '86 percepirà un ingaggio da quasi 7 milioni di euro annui, guadagnando circa il 35% in più di quanto gli riconoscevano gli spagnoli.

Colpo di esperienza

L'Inter ha tenuto a ripercorrere la storia del difensore per sottolinearne la qualità e l'esperienza che apporterà: " Una continua ricerca dell'alto, anche in campo, in ogni partita: il primo ad arrivare su ogni pallone in cielo. A Madrid Godin è diventato punto di riferimento assoluto: per la difesa dei Colchoneros e per tutti i tifosi. Leader, trascinatore, esempio ". Infine il classico in bocca al lupo: " Diego Godin è per tutti il 'jefe de la defensa': ora porterà le sue doti, la sua esperienza, la sua 'garra' al sevizio della Milano nerazzurra. In bocca al lupo per la sua nuova avventura all'Inter, #WelcomeDiego! ".

