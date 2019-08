Inter, Perisic vicino al Bayern Monaco: formula e cifre

Dopo l'acquisto di Romelu Lukaku, ora l'attenzione dell'Inter è concentrata sulle uscite. In questo senso il nome più caldo è quello di Ivan Perisic. Nelle ultime ore il Bayern Monaco è piombato sull'esterno croato bocciato da Antonio Conte per la sua scarsa duttilità tattica. Secondo il quotidiano tedesco Bild la trattativa tra il club bavarese e l'Inter sarebbe già in dirittura d'arrivo. Presentata un'offerta da 30 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto. La società nerazzurra ha dato il suo ok all'operazione, rimane soltanto da convincere l'esterno vice-campione del mondo che, a questo punto, potrebbe decidere di tornare in Bundesliga dopo le esperienze con le maglie di Borussia Dortmund e Wolfsburg, club da cui l'Inter lo aveva prelevato nel 2015 per 20 milioni di euro.

Il trasferimento di Perisic sarebbe un affare per entrambi i club. Infatti, se il Bayern Monaco ha bisogno di un esterno d'attacco dopo il mancato arrivo dal Manchester City di Leroy Sanè a causa di un grave infortunio, l'Inter deve fare cassa e al tempo stesso liberare la rosa da un giocatore indesiderato. Da mister Conte, ovviamente, che dopo avere mandato via Nainggolan sta per sbarazzarsi anche di Perisic. In attesa di trovare una sistemazione al vero caso dell'estate, Mauro Icardi, fuori rosa e chiacchierato da tempo per il suo possibile passaggio alla Juventus in cambio d Dybala.

Tornando a Perisic, l'esterno il croato lascerebbe l'Inter dopo quattro stagioni in cui ha siglato 40 gol in 162 stagioni. Un bottino di tutto rispetto per un giocatore che è sempre stato titolare fisso dell'11 nerazzurro fino all'arrivo di Conte, che in questo precampionato lo ha provato - senza successo - come esterno a tutta fascia e seconda punta.