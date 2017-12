Inter, Spalletti: "Non possiamo sbagliare". Gattuso: "Derby come finale Mondiale"

Le due sconfitte consecutive patite contro Udinese e il Sassuolo hanno fatto suonare un piccolo campanello d'allarme in casa Inter. I nerazzurri sono ancora in piena corsa per il titolo e per la Champions League, ma questi due stop inaspettato hanno un po' minato le certezze dei nerazzurri che ora dovranno cercare un'inversione di tendenza per evitare di perdere terreno su Juventus e Roma. La partita contro il Sassuolo ha portato in dote anche gli infortuni di Joao Miranda e Danilo D'Ambrosio che non ci saranno nelle prossime tre partite contro Milan, in Coppa Italia, Lazio e Fiorentina in campionato.

Spalletti sa che il momento per l'Inter è delicato e ai microfoni di Premium Sport ha ammonito: "Può essere un periodo importante, chiaramente queste avversarie hanno un valore alto, ma bisogna vincere tutte le partite e tutte possono creare difficoltà". Se l'Inter è in un periodo difficile, il Milan è in un momento nerissimo ma Gattuso guarda avanti e vuole una vittoria nel derby di Coppa Italia. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Per noi è come giocare la finale del Mondiale. Serve per la mente e per i risultati. C'è pressione e si tocca con mano, si vede appena sbagliamo o subiamo qualcosa. Dobbiamo resettare tutto. Dobbiamo limitare Candreva e Perisic in fase di ripartenza e transizione. Non marcheremo a uomo Icardi".