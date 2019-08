Inter, Vieri senza peli sulla lingua: "Icardi si sta rovinando"

La prima puntata di Tiki Taka non ha deluso le aspettatitve con la coppia formata da Christian Vieri e Antonio Cassano che hanno dato spettacolo. I due ex attaccanti dell'Inter hanno cavalcato l'onda sul tema riguardante Mauro Icardi con Wanda Nara visibilmente in imbarazzo e sempre in difesa. La moglie e agente dell'ex capitano nerazzurro ha smentito di avere un accordo con la Juventus o di aver detto no al Napoli: "Mauro ha detto no a qualsiasi offerta perché la sua volontà è quella di restare all'Inter. Non ha mai preso in considerazione alcuna offerta perché la sua scelta è l'Inter. Accordo con la Juventus? Non è vero niente" .

In tutto questo Antonio Cassano e Vieri hanno detto la loro con il barese, che già si era scontrato con l'argentina qualche mese fa sempre a Tiki Taka, che ha senteziato: "Il problema c'è già dall'anno scorso. Conte si è trovato con la patata bollente, ma questa situazione si trascina dall'anno scorso. Secondo me Icardi e Wanda stanno aspettando la Juventus. Secondo me se lui rimane fermo si fa un grandissimo autogol. Poi l'errore è parlarne così tanto. Secondo me Higuain è meglio di Icardi" . Vieri, invece, è entrato ancora di più nello specifico pungendo l'ex capitano: "Forse non avete capito che a Conte non interesserà se Lukaku farà 10 gol in meno di Icardi. Lui ha scelto il belga perché è più congeniale per il suo gioco, punto. Secondo me Mauro si sta rovinando".

