Inter, Wanda Nara conferma Icardi: "Mauro vuole restare almeno un anno"

Antonio Conte si è appena insediato all'Inter e nelle prossime settimane si conosceranno, pian piano, tutte le mosse di mercato della società nerazzurra che vuole tornare ad essere protagonista in Italia e in Europa. Il tecnico leccese ha dichiarato di voler riportare subito in alto e dove le compete un club storico e vincente e in questo nuovo progetto non si sa ancora se sarà annoverato l'ex capitano Mauro Icardi che ha chiuso male la stagione con il rigore sbagliato contro l'Empoli e con i fischi subiti da parte del pubblico del Meazza che è diviso sul futuro del bomber di Rosario.

Secondo i rumors di mercato pare che Antonio Conte abbia dato il benestare alle cessione, magari all'estero con l'Atletico Madrid interessato, o magari in Italia dove la Juventus farebbe carte false per averlo. Da Buenos Aires, però, Wanda Nara ha parlato del futuro del marito e del suo assisto ribadendo l'assoluta volontà di restare a Milano. Ecco le sue parole ai microfoni di TyCSports.com: "Mauro ha ancora un anno e mezzo di contratto e la sua intenzione è quella di rimanere almeno per un'altra stagione all'Inter". Bisognerà poi capire le reali intenzioni di Conte e dell'Inter che pare abbia già messo nel mirino ben due nomi per sostituirlo: il pari età dal Manchester United Romelu Lukaku e l'esperto attaccante bosniaco della Roma Edin Dzeko.