Intervento per Max Biaggi: operazione perfettamente riuscita

Quadro clinico in evoluzione per Max Biaggi. L'ospedale San Camillo, dove il campione di motociclismo è ricoverato da ieri, spiega che "gli esami radiologici effettuati nel corso della mattinata hanno evidenziato un incremento della falda di pneumotorace destro" ed "è stato posizionato un drenaggio toracico". L'intervento è stato eseguito con "perfetto esito dall'equipe della chirurgia toracica" e i parametri vitali, si legge nel bollettino medico di questa sera, "permangono al momento soddisfacenti". Continuano sia il monitoraggio multiparametrico e radiologico, sia le procedure di supporto non invasivo dell'attività respiratoria. La prognosi resta riservata e il prossimo bollettino medico sarà diffuso domattina.

Biaggi dopo l'incidente è stato soccorso dal 118 e trasportato in eliambulanza a Roma, cosciente, vigile ed orientato. Il 45enne ex campione del mondo è stato portato in codice rosso, ma non era in pericolo di vita.

"La rete del 118 ha funzionato molto bene - ha ha affermato il direttore del pronto soccorso dell'ospedale San Camillo, Emanuele Guglielmelli, dopo il ricovero del pilota - siamo subito stati allertati come avviene in casi simili. Il paziente non ha mai perso conoscenza".

Quattro volte campione del mondo nella classe 250 (consecutivamente dal 1994 al 1997) e due volte campione mondiale Superbike (2010 e 2012). Ha il primato assoluto di titoli conquistati nella 250 ed è stato il primo italiano a trionfare in questa categoria.

Nel novembre del 2012 ha lasciato l'attività agonistica. E nel 2013 diventa commentatore per le gare di Superbike su Mediaset. Nel 2015 torna ancora in sella come collaudatore del Team Aprilia Racing. E sempre nel 2015 torna a competere nel mondiale Superbike arrivando sul podio nella gara in Malesia. Nel 2016 diventa team manager del Max Racing Team che corre nel campionato italiano velocità Moto3.